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Dünya, Ramazan 2020

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Ramazan ayı mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres, ''Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.'' mesajını paylaştı.

Betül Yürük   | 23.04.2020
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Ramazan ayı mesajı

New York

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.'' mesajını paylaştı.

Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla, Müslüman toplumuna mesaj gönderdi.

''Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslümana, kutsal Ramazan ayı başlarken en samimi dileklerimi sunuyorum.'' ifadesini kullanan Guterres, ''Bu, elbette çok farklı bir Ramazan olacak. Birçok toplu faaliyet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlerden doğal olarak etkilenecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Birçok insanın da Ramazan ayına savaşların gölgesinde girdiğine dikkati çeken Guterres, Kur-an'daki barış ayetlerini hatırlatarak, küresel ateşkes çağrısında bulundu ve savaşın, insanlığın ortak düşmanı virüse karşı verilmesi gerektiğini ifade etti. 

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