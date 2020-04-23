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Dünya

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle toplu mezarlar kazılıyor

Brezilya'da, Amazonas eyaletinde koronavirüs nedeniyle toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Muhammed Emin Canik   | 23.04.2020
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle toplu mezarlar kazılıyor

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da, Amazonas eyaletinde toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alındı.

Manaos Belediyesinden yapılan açıklamada, Taruma Mahallesi'ndeki Nossa Senhora Aparecida Mezarlığı'nda, cenazelerin yan yana gömüldüğü "siper" adı verilen toplu mezarların kazılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, artan ölü sayısı nedeniyle kararlaştırılan bu yöntemin, diğer ülkelerde kullanıldığı, cenazelerin kimliğinin korunacağı ve tabutların belirli mesafelerle defnedileceği bilgisine yer verildi.

Salgından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da, 2 bin 906 kişinin hayatına mal olan virüs 45 bin 757 kişide görüldü.

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