Dünya

BM Genel Kurulu, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail’in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

Islam Doğru  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
BM Genel Kurulu, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti

New York

Cibuti, Ürdün, Moritanya, Katar, Senegal ve Filistin tarafından hazırlanan tasarı, BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.

“Filistin sorununun barışçıl çözümü” başlıklı tasarının oylamasında 151 üye ülke "evet" oyu kullanırken, İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülke de "hayır" oyu kullandı.

Oylamada, 11 ülke de çekimser kaldı.

Kabul edilen karar, BM'nin Filistin sorununa ilişkin sorumluluğunu yeniden teyit ediyor, İsrail’in 1967 sonrası işgalinin sona erdirilmesini ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep ediyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin faaliyetlerini durdurup İsrail’in uluslararası hukuka uyması istenen kararda, ayrıca müzakerelerin yenilenmesi ve devletleri, ciddi bir insani krizin ortasında Filistinlilere yardımı artırırken sınır değişikliklerini tanımamaya çağırıyor.

Kararda, 10 Ekim’de Gazze’de yürürlüğe giren barış anlaşmasından duyulan memnuniyet belirtilerek, Gazze Şeridi'nde demografik veya bölgesel değişiklik girişimlerinin reddedilmesi ve Gazze Şeridi'nin 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanıyor.

İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının devredilemez haklarının, özellikle kendi kaderini tayin hakkının ve bağımsız bir devlet kurma hakkının gerçekleştirilmesi çağrısı yapılıyor.

BM Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesinden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti

Mısır tarafından sunulan karar tasarısı, Genel Kurul'da oylamaya sunuldu.

"Suriye'nin Golan'ı" başlıklı tasarının oylamasında 123 üye ülke "evet" oyu, İsrail ve ABD başta olmak üzere 7 ülke de "hayır" oyu kullandı.

Oylamada, 41 ülke de çekimser kaldı.

Kabul edilen karar, İsrail'in Suriye Golan bölgesini işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ve Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı kararına aykırı ilan ediyor.

İsrail'in, Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararına bugüne kadar uymadığı beyan edilen kararda, "(Karar) Suriye Golan'ının devam eden işgali ve fiili ilhakının, bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmanın önünde bir engel teşkil ettiğini bir kez daha tespit eder." deniliyor.

Kararda, İsrail'e, Suriye ve Lübnan hatlarında müzakereleri yeniden başlatmaya ve önceki anlaşmalarda varılan taahhütlere saygı gösterme çağrısı yapılarak, İsrail'den, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması amacıyla işgal altındaki tüm Suriye Golan bölgesinden 4 Haziran 1967 sınırına kadar çekilmesi bir kez daha talep ediliyor.

Benzer haberler

