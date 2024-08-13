Dolar
33.55
Euro
36.76
Altın
2,472.52
ETH/USDT
2,658.40
BTC/USDT
59,572.00
BIST 100
9,898.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rize'de sektör paydaşları toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana yerinden edilenlerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırıda 274 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), 4 Temmuz'dan bu yana Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırılarda 274 kişinin öldüğünü bildirdi.

Mustafa Deveci  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
BM: Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana yerinden edilenlerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırıda 274 kişi öldü

Ankara

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Son 10 ayda Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların yarısından fazlanın doğrudan saldırıya uğradığı belirtildi.

Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara 21 saldırı düzenlendiği ve bu saldırılarda 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze'de acilen ateşkese ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Bisiklet Endüstrisi Birliğinde Bayram Akgül dönemi başladı
Malatya'da 3 bin deprem konutunun kurası çekilecek
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM'yi ziyareti
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi" verildi
İHH, Suriye’deki 29 binden fazla yetime nakdi yardım ulaştırdı

Benzer haberler

BM: Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana yerinden edilenlerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırıda 274 kişi öldü

BM: Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana yerinden edilenlerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırıda 274 kişi öldü

AB Komisyonu Sözcüsü, Borrell'in yaptırım çağrısıyla 2 İsrailli bakanı kastettiğini söyledi

İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz

BM'ye göre, İsrail'in zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle Gazze'de yerinden edilmeler "asla bitmiyor"

BM'ye göre, İsrail'in zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle Gazze'de yerinden edilmeler "asla bitmiyor"
ABD'de Ilhan Omar'ın ön seçimleri kaybetmesi için rakibine on binlerce dolar bağış yapıldı

ABD'de Ilhan Omar'ın ön seçimleri kaybetmesi için rakibine on binlerce dolar bağış yapıldı
İsrail'in 312 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

İsrail'in 312 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet