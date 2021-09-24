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Dünya

BM Enerji Zirvesi'nde yenilenebilir enerji için finansman ve yatırım taahhüdü

Birleşmiş Milletler (BM) Enerji Zirvesi'nde, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için hükümetler ve özel sektörün 400 milyar dolardan fazla finansman ve yatırım taahhüdü verdiği bildirildi.

Betül Yürük   | 24.09.2021
BM Enerji Zirvesi'nde yenilenebilir enerji için finansman ve yatırım taahhüdü

Birleşmiş Milletler

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında düzenlenen Enerji Zirvesi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizini önlemek ve küresel enerji yoksulluğunu gidermek için yenilenebilir enerji kaynaklarının iki katına çıkarılması çağrısı yaptı.

'Yaklaşık 760 milyon kişinin elektriğe erişiminin olmadığını kaydeden Guterres, ''Enerji kaynaklı emisyonların toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 75'ini oluşturduğunu'' belirtti.

Temiz enerjiye yatırımın milyarlarca kişinin refahını artıracağını vurgulayan Guterres, temiz enerjinin iklim felaketini önlemenin de en iyi yolu olduğunu ifade etti.

Yenilebilir enerji kaynaklarının fosil yakıt sektöründen 3 kat fazla istihdam oluşturduğuna da dikkati çeken Guterres, gelecek 10 yıl içinde enerji sistemlerinin karbon emisyonunda hızlı bir kesintiye gidilmezse küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanamayacağını söyledi.

Zirvede, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması için hükümetler ve özel sektör tarafından 400 milyar dolardan fazla finansman ve yatırım taahhüdünde bulunuldu.

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