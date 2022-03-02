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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya almayı tartışacak

Şenhan Bolelli   | 02.03.2022
BM Dünya Turizm Örgütü, Rusya'nın üyeliğini askıya almayı tartışacak

Madrid

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını gündemine aldığını açıkladı.

BMDTÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Slovenya ve Guatemala'nın, "Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasına" ilişkin talebi doğrultusunda yönetim kurulunun 8 Mart'ta Madrid'de acil toplantıya çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Ukrayna'yı işgali" nedeniyle Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Örgütün tarihinde ilk kez bir ülkenin üyeliğinin askıya alınmasını tartışacağı kaydedildi.


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