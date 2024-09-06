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Dünya

BM, Bangladeş'teki sel felaketinin 11 bölgede milyonlarca kişiyi etkilediğini bildirdi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Spindler, Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinin 11 bölgede milyonlarca kişiyi etkilediğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
BM, Bangladeş'teki sel felaketinin 11 bölgede milyonlarca kişiyi etkilediğini bildirdi

Geneve

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler,  Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında sel afetinden etkilenen Bangladeş'teki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bangladeş'te yaşanan felaket niteliğindeki büyük seller, ülke genelindeki 11 bölgede milyonlarca insanı etkiledi." ifadelerini kullanan Spindler, yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox's Bazar bölgesinin de bu felaketten etkilediğini söyledi.

Spindler, muson mevsimi nedeniyle etkili olan şiddetli yağmurların, Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kamplarında ani sellere ve toprak kaymalarına neden olduğunu kaydetti.

BMMYK'nin bölgedeki yerel toplulukların barınma ve sağlık gibi en acil ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtiğini belirten Spindler, yerel yetkililerle da dayanışma içerisinde olduklarının altını çizdi.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı, son dönemde etkili olan sel felaketi nedeniyle 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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