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Dünya

BM, Arakanlı Müslümanlar için daha fazla destek çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), etnik ayrımcılık ve şiddetten ötürü Myanmar'ı terk ederek Bangladeş'e yerleşen Arakanlı Müslümanlar için daha büyük destek talep etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.08.2022
BM, Arakanlı Müslümanlar için daha fazla destek çağrısı yaptı

Geneve

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, 2017'den bu yana Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan 700 binin üzerinde Arakanlının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mantoo, krizin başlangıcından bu yana başta Bangladeş hükümeti ve yardım kuruluşları olmak üzere herkesin üzerine düşeni yaptığına ve Arakanlı Müslümanlara barınak sağlamak için çaba sarf ettiğine dikkati çekti.

"Beslenme, barınak ve temizlikte eksiklikler var"

Cox's Bazar'daki kampların giderek kalabalıklaştığı ve mültecilerin tamamen insani yardıma bağımlı olarak yaşadığına vurgu yapan Mantoo, "Giderek azalan maddi yardımlar, Arakanlıların yaşadığı zorlukları artırmakta. Son araştırmalara göre, düzgün beslenme, barınak ve temizlikte büyük eksiklikler var." dedi.

Mantoo, "Komiserlik olarak Arakanlılara yeterli maddi desteğin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi yönünde çağrı yapıyoruz." dedi.

Arakanlıların sadece temel insani ihtiyaçlarda yardıma muhtaç olmadıklarının altını çizen Mantoo, "Maddi destekler aynı zamanda eğitim, yetenek gelişimi ve geçim kaynakları oluşturmada sağlanmalı." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 14-17 Ağustos'taki Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'daki kamplara uğramıştı.

Bachelet, mevcut şartlarda Arakanlıların Myanmar'a dönüşünün mümkün olmadığını belirtmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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