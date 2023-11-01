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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Acil insani bir ateşkes milyonlar için ölüm kalım meselesi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanının şok edici olduğunu belirterek, "acil insani bir ateşkesin milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi" olduğunu duyurdu.

Enes Canlı  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
BM: Acil insani bir ateşkes milyonlar için ölüm kalım meselesi Fotoğraf: Fadi Alwhidi - AA

Kudüs

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanın şok edici olduğunu belirterek, "acil insani bir ateşkesin milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi" olduğunu duyurdu.

UNRWA'nın X sosyal medya resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız bombardımanı şok edici. Eşi görülmemiş bir yıkım, gözümüzün önünde yaşanan insani dram dayanılmaz. Acil bir insani ateşkes milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, UNRWA'dan yapılan ikinci bir paylaşımda da, Gazze'de yaşananların zorla yerinden edilme olduğu ve şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 670 bin insanın aşırı kalabalık durumdaki BM'ye ait 150 yapıya sığındığı ifade edildi.

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