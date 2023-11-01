Dolar
28.33
Euro
29.86
Altın
1,979.10
ETH/USDT
1,797.80
BTC/USDT
34,475.00
BIST 100
7,528.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar Sderot kentinden görülüyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan çatışmalarda dünden bu yana ölen İsrail askeri sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi

Kudüs

İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Gazze’deki çatışmalarda 31 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerinin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret edecek
THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
Ankara'da "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği
Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri yüz yüze yapılan ilk resmi toplantıyı değerlendirdi

Benzer haberler

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettik

Uluslararası Af Örgütü: Gazze halkı tam bir iletişim kesintisi içinde sıkışıp kalmış durumda

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı bombardımanı geride büyük bir yıkım bıraktı

Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çekti

Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çekti
Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi

Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi
BM: Acil insani bir ateşkes milyonlar için ölüm kalım meselesi

BM: Acil insani bir ateşkes milyonlar için ölüm kalım meselesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet