ABD'nin California eyaletinde tanktaki kimyasal sızıntı nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'nin California eyaletinde kimyasal tankta meydana gelen sızıntı sebebiyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye emri verildiği bildirildi.

Yetkililer, California'nın güneyinde yer alan Orange County'deki havacılık tesisinde kimyasal madde bulunan tankta sızıntı olduğunu belirtti.

Sızıntının, plastik yapımında kullanılan "metil metakrilat" bulunan tankta aşırı ısınma sonucu meydana geldiğini kaydeden yetkililer, tankın toprağa kimyasal madde sızdırma ya da patlama tehlikesinin olduğunu ifade etti.

Yetkililer, bölgedeki 40 bin kişi için tahliye emri çıkarıldığını bildirdi.

Orange County İtfaiye yetkililerinden Craig Covey, "Ne zaman (patlayacağını) bilmiyoruz. Nasıl önleyebileceğimizi bulmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.