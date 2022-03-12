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Antalya Diplomasi Forumu, ''Hakikat ötesi çağda dezenformasyonla mücadele'' paneliyle devam ediyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Türkiye’deki üçlü zirveyi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye’nin ev sahipliğindeki üçlü toplantının yanı sıra G7 ve Avrupa Birliğinin (AB) Moskova’ya yönelik yaptırımlarını görüştü.

Kasım İleri   | 12.03.2022
Blinken Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Türkiye’deki üçlü zirveyi görüştü

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kuleba’nın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Price, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptığı üçlü toplantıyı konuşmak üzere görüştü. Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Kuleba'ya ABD'nin Rusya'ya ödetilecek bedeli daha da artırmak için G7 ve AB ile koordineli gerçekleştirdiği ortak eylemler hakkında bilgi verdi." ifadelerini kullandı.

Blinken’in ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını ve Rus kuvvetleri tarafından giderek artan acımasız bombardımanla karşı karşıya kalan Ukrayna halkına güvenlik, ekonomik ve insani desteği artırmaya devam edeceğini yinelediğini belirten Price, "(Bakanlar) Rusya'nın Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere dünyayı aldatmak için yaptığı dezenformasyon kampanyalarını tırmandırdığına dair endişelerini paylaştılar." bilgisini verdi.

Price, Blinken’in Rusya'dan Ukrayna'ya karşı "önceden tasarlanmış, kışkırtılmamış ve haksız savaşın" hesabını sormanın yanı sıra Belarus'u da Rusya'nın savaş operasyonlarına yardımcı olmaktan sorumlu tutmak için ABD ve küresel çabalar hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, 10 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı Antalya Diplomasi Forumu marjında, Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü toplantıda bir araya getirmişti.

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