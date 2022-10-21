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Dünya

Zelenskiy: Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin doğu ve güney bölgelerinde Rus birliklerine karşı çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Silahlı kuvvetlerimiz inisiyatifi elinde tutuyor." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 21.10.2022
Zelenskiy: Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar sürüyor Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Kiev

Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin ülkesine yönelik bugün de insansız hava araçları (İHA) ve uçaklarla saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, gün içinde Ukrayna'nın çoğu bölgesinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. İHA'lar ve düşman uçakları imha edildi. Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde aktif düşmanlıklar devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimiz inisiyatifi elinde tutuyor."

Herson yönünde Ukrayna kuvvetlerinin Rus birliklerine karşı başarılı operasyonlar yürüttüğünü kaydeden Zelenskiy, söz konusu bölgede konuşlanan Ukraynalı askerlere teşekkür etti.

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