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Dünya

Ukrayna: Herson bölgesinde 88 yerleşim yeri Rus güçlerinden geri alındı

Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde yer alan Herson bölgesinde bugüne kadar toplam 88 yerleşim yerinde tekrar kontrolü sağladığı duyuruldu.

Davit Kachkachishvili   | 21.10.2022
Ukrayna: Herson bölgesinde 88 yerleşim yeri Rus güçlerinden geri alındı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Ukrayna ordusunun ülkenin Harkiv ve Herson bölgelerinde Rus güçlerin kontrol ettiği yerleşim birimlerin geri alınması için sürdürdüğü operasyon hakkında açıklama yaptı.

Bugüne kadar Harkiv bölgesinde 551, Herson'da ise 88 yerleşim yerinde yeniden kontrol sağladıklarını ifade eden Timoşçenko, "Herson bölgesinde toplam 88 yerleşim yeri kurtarıldı. Burada 11 bin 827 sivil yaşıyor." ifadelerini kullandı.

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