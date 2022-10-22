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Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 geminin hareket ettiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 22.10.2022
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 4 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesine yer verildi.

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Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

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