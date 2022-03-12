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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Belarus askeri birliklerinin Rusya tarafında savaşa katılma olasılığı var

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belarus askeri birliklerinin Ukrayna’ya karşı savaşta Rus tarafında yer alma olasılığı olduğunu bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 12.03.2022
Ukrayna: Belarus askeri birliklerinin Rusya tarafında savaşa katılma olasılığı var

Kiev

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki savaş durumuyla ilgili bilgilerin güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, işgalcilerin Mariupol ve Severodonetsk şehirlerinin kontrollerini almaya odaklandığı belirtilerek "Düşman birlikleri Mariupol'un doğu çevresini ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Belarus'un Ukrayna sınırında askeri önlemler aldığına işaret edilen açıklamada, "Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya tarafına doğrudan katılma olasılığı hala var." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus birliklerinin Slobojanskiy yönündeki saldırılarının başarısızlıkla sonuçlandığı ve önemli kayıplardan sonra savaş kabiliyetini geri kazanmak için çalışmalar yürüttükleri kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da 24 Şubat-12 Mart tarihlerinde Rus ordusunun 12 binden fazla askerini kaybettiği ve bunun yanı sıra 58 uçak, 362 tank, 1205 zırhlı muharebe aracı, 83 helikopter ile 7 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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