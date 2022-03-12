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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: 2 milyon 597 bin 543 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 597 bin 543 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 12.03.2022
BM: 2 milyon 597 bin 543 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat-11 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 597 bin 543 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 575 bin 703, Macaristan'a 235 bin 576, Slovakya'ya 185 bin 673, Rusya'ya 105 bin 897, Moldova'ya 104 bin 929, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 938 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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