Dolar
39.44
Euro
45.45
Altın
3,444.22
ETH/USDT
2,547.20
BTC/USDT
104,811.00
BIST 100
9,143.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Binlerce hacı, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de eda etti

Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in yapımında çalıştığı ve kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de kıldı.

Sabri Kesen  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Binlerce hacı, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de eda etti Fotoğraf: İbrahim Aktaş/AA

Medine

Medine'deki günlerini ibadet ile mübarek mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye geldi.

Hacılar cuma namazı vaktini beklerken Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Arada da nafile namazları eda etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını kıldı.

Cuma namazından sonra cenaze namazı da kılan hacılar, Hücre-i Saadet önünden geçerek, selamlama ve dua yaptı.

Hac görevini yerine getiren Türk hacıların son kafilesi Mekke'den 4 Temmuz'da, Medine'den 7 Temmuz'da yurda hareket edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Oruç Reis araştırma gemisini inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur
Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı'nın temeli atıldı
KADEM "Türkiye'de Ailenin İyi Olma Hali ve Babalık Araştırması Raporu"nu yeniden yayınladı
Uzmanından "kene sayısında önceki yıllara göre olağanüstü bir artış yok" açıklaması

Benzer haberler

Binlerce hacı, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de eda etti

Binlerce hacı, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de eda etti

Hacılar yurda dönmeden önce mukaddes topraklardaki bahçelerden hurma satın alıyor

Hacılar, Ravza-i Mutahhara, Hücre-i Saadet ve Cennetü'l Baki'de dua ediyor

Medine'deki mukaddes mekan ve alanlarda hacıların duaları yükseliyor

Medine'deki mukaddes mekan ve alanlarda hacıların duaları yükseliyor
Hacılar, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'de

Hacılar, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'de
Hacıların mukaddes topraklardan yurda dönüşü başlıyor

Hacıların mukaddes topraklardan yurda dönüşü başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet