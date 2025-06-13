Binlerce hacı, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de eda etti
Mukaddes topraklarda hacı olan Müslümanlar, Medine'de cuma namazını Hazreti Muhammed'in yapımında çalıştığı ve kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de kıldı.
Medine
Medine'deki günlerini ibadet ile mübarek mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye geldi.
Hacılar cuma namazı vaktini beklerken Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Arada da nafile namazları eda etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını kıldı.
Cuma namazından sonra cenaze namazı da kılan hacılar, Hücre-i Saadet önünden geçerek, selamlama ve dua yaptı.
Hac görevini yerine getiren Türk hacıların son kafilesi Mekke'den 4 Temmuz'da, Medine'den 7 Temmuz'da yurda hareket edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.