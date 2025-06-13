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Dünya

Gazze'ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu'nun Libya'nın doğusuna geçişine izin verilmiyor

Gazze'ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu Sözcülerinden Vail en-Nevvar, Konvoyun Libya'nın doğusuna geçmesine izin verilmediğini, Sirte kenti yakınında bekletildiklerini söyledi.

Muhammed Semiz  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Gazze'ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu'nun Libya'nın doğusuna geçişine izin verilmiyor

Trablus

Nevvar, Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, konvoyun Sirte yakınında geceden beri bekletildiğini, ancak Gazze'ye ulaşmadan geri dönmeyeceklerini belirtti.

Güvenlik güçlerinin Konvoydaki aktivistlerin pasaport ve isim listesini aldığını kaydeden Nevvar, konvoyun Libya'nın doğusuna girmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin henüz net bir geri dönüş almadıklarını, yetkililerin cevabını beklediklerini aktardı.

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Nevvar, bekletildikleri bölgede internetin kısıtlandığını belirtti ve devamında şunları kaydetti:

"Libya'nın yarısından geçtik ve büyük bir ilgi ile karşılandık. Libya'nın diğer yarısında da daha büyük, daha güçlü ve daha onurlu karşılanacağımızdan eminiz. Libya'daki halkımızın, Cezayir, Moritanya ve Fas'taki halklarımız gibi, Filistin davasının yanında olduğunu biliyoruz."

Libya'daki iki hükümet de Konvoy hakkında olumlu açıklamalar yapmıştı

Libya'da şu anda Trablus'ta görev yapan Abdulhamid Dibeybe hükümeti ile Bingazi'de Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki hükümet bulunuyor.

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve Tunus, Cezayir, Libya, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrib Direniş Konvoyu, 10 Haziran'da Libya’daki ilk durağı olan Zaviye kentine ulaşmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 11 Haziran'da, Mağrib Direniş Konvoyu’nun ülkesi vatandaşları tarafından karşılanması ve desteklenmesinden gurur duyduğunu belirtmişti.

Bingazi'deki Hammad hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada ise, Konvoyun "cesur bir halk girişimi" olduğu ve büyük bir ilgiyle takip edildiği ifade edilmiş, Mısır yönetiminin, Gazze sınırına yapılacak ziyaretlerle ilgili açıkladığı idari düzenleme ve prosedürlere uyulmasının önemli olduğuna işaret edilmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran'da, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirmişti.

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