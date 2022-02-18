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Dünya

Biden'dan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.

Dilara Zengin Okay   | 18.02.2022
Biden'dan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

Washington DC

Amerikan federal hükümetine 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylanmasının ardından Başkan Biden'ın masasına geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi.

Geçici bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçildi.

Böylece, 1 Ekim 2021'de başlayan 2022 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe yürürlüğe girmiş oldu.

Söz konusu geçici bütçenin yürürlüğe girmesi, Demokratlar ve Cumhuriyetçilere 2022 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaları için 3 hafta daha süre kazandırdı.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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