Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme: Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.
Brüksel
ABD Başkanı Joe Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
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Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.
Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.