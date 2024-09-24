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Dünya

Biden'dan, "21. yüzyılın sorunlarının çözümünde daha etkili bir BM ihtiyacı" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, 21. yüzyılın sorunları karşısında "daha etkili ve güçlü bir BM'ye ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

Hakan Çopur  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Biden'dan, "21. yüzyılın sorunlarının çözümünde daha etkili bir BM ihtiyacı" vurgusu

Washington

BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan ABD Başkanı Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Guterres, ABD ile BM'nin uluslararası meselelerde birlikte çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Görüşmede Biden, ABD olarak uluslararası ilke ve prensiplere bağlı bir şekilde küresel sorunların çözümü noktasında çalışmaya gayret edeceklerini belirterek, uluslararası kalkınma, yoksullukla mücadele ve uluslararası güvenlik sorunları gibi başlıklarda Guterres ile görüş alışverişinde bulundu.

"Başkan Biden, ayrıca 21. yüzyılın meydan okumalarıyla mücadele etmek için daha etkili ve güçlü bir BM ihtiyacının altını çizdi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Biden'ın küresel sorunların çözümünde ABD'nin müttefikleriyle işbirliği yapmaya devam edeceği mesajını verdiği belirtildi.

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