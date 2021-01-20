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Dünya

Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi

Biden, saatler sonra yemin ederek 46. Başkan olarak göreve başlayacağı başkent Washington'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden 400 bin Amerikalıyı andı.

Betül Yürük   | 20.01.2021
Biden, yemin töreni öncesi Kovid-19'dan ölen 400 bin Amerikalı için Washington'da anma töreni düzenledi

New York

ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, yemin töreni için geldiği Washington'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden 400 bin kişi için anma töreni düzenledi. 

Lincoln Memorial'da düzenlenen törene eşi Jill Biden ile katılan Biden, burada kısa bir konuşma yaptı.

Biden, "İyileşmek için hatırlamamız gerek. Hatırlamak bazen zor olsa da iyileşmek için ulus olarak hatırlamamız önemli ve bugün bu yüzden kaybettiklerimizi hatırlamak için buradayız." dedi.

Biden, yarın yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

Yemin törenine ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence, törende yer alacak. 


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