Dolar
31.13
Euro
33.76
Altın
2,032.78
ETH/USDT
3,174.60
BTC/USDT
54,655.00
BIST 100
9,334.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden: Umuyorum gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

Hakan Çopur  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Biden: Umuyorum gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır

Washington

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına yalanlama
Van'da kara yolunda çığın sürüklediği minibüsteki 1 kişi öldü
MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak
Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da düzenlenen törende anıldı

Benzer haberler

Biden: Umuyorum gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır

Biden: Umuyorum gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır

Kızılhaç: Ciddi gıda güvensizliğinin yaşandığı Gazze'de açlık riski her geçen gün artıyor

İsrail, UAD'nin tedbir kararlarının üstünden geçen bir ayda Gazze'de savaş suçlarına devam etti

Filistinli baba, çocuklarının naaşları köpeklere yem olmasın diye canını tehlikeye attı

Filistinli baba, çocuklarının naaşları köpeklere yem olmasın diye canını tehlikeye attı
İsrail'in Venedik Bienali'nden men edilmesine dünya çapında 8 binden fazla sanatçı destek verdi

İsrail'in Venedik Bienali'nden men edilmesine dünya çapında 8 binden fazla sanatçı destek verdi
İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde en az 18 Filistinliyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet