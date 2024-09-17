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Dünya

Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından Trump'ı aramış ancak ulaşamamış

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın adından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı telefonla aradığı, ancak Trump'a ulaşamadığı bildirildi.

Hakan Çopur  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Biden, "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından Trump'ı aramış ancak ulaşamamış

Washington

Beyaz Saray'ın konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Biden'ın, 15 Eylül'deki olayın ertesi günü Trump'ı aradığı belirtildi.

Biden'ın helikopterinden indikten sonra Beyaz Saray'a girerken basın mensuplarına yaptığı ve helikopter sesinden dolayı duyulmayan açıklamasını teyit eden Beyaz Saray, "Evet aradı, ancak görüşme olmadı." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Biden'ın söz konusu videosunu paylaşan Beyaz Saray muhabirlerinin paylaşımlarına göre ABD Başkanı, basın mensuplarına, "Onu aradım ancak müsait değildi, daha sonra yine deneyeceğim." ifadeleriyle sesleniyor.

Olay

Eski ABD Başkanı Trump'ın, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş ardından kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, olaya ilişkin "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

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