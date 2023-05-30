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Dünya

Beyaz Saray'dan, "Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu"na ilişkin açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Mücahit Oktay  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Beyaz Saray'dan, "Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu"na ilişkin açıklama

New York

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmek için aradı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin, ABD ve Türkiye arasındaki "işbirliğini derinleştirmek için yakın ortaklar olarak" birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesinde "transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelmeye hazır olma konusunun"​​​​​​​ gündeme geldiği kaydedildi.

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