Dolar
13.79
Euro
15.57
Altın
1,778.57
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,927.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray, Ukrayna konusunda askeri müdahalenin ilk tercihleri olmadığını duyurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya-Ukrayna gerginliğinin çözümü konusunda diplomatik tüm yolları kullanacaklarını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda askeri açıdan dahil olmanın ilk tercihleri arasında bulunmadığını söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 06.12.2021
Beyaz Saray, Ukrayna konusunda askeri müdahalenin ilk tercihleri olmadığını duyurdu

Washington

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Psaki, görüşmenin ana konusunun Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması olacağını aktardı.

Psaki, Biden'ın mevkidaşını Ukrayna'yı işgalin sonuçları konusunda uyaracağı ve diplomasi çağrısı yapacağını vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna sınırından çekilme ve diplomatik yolları izleme zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin bölgeye askeri olarak dahil olup olmayacağı sorusuna Psaki, "Bu, bizim ilk tercihimiz değil." yanıtını verdi.

Biden'ın "tartışmalı" Demokrasi Zirvesi brifingde gündeme geldi

Brifingde, bir gazeteci, Psaki'ye Biden'ın 9-10 Aralık'ta yapacağı "tartışmalı" Demokrasi Zirvesi'ne ilişkin "Bu zirveye insan haklarıyla ilgili sıkıntıları olan Filipinler ve Pakistan davet edilirken, bir AB üyesi olan Macaristan ve NATO üyesi Türkiye neden davet edilmedi?" sorusunu yönlendirdi.

Psaki, söz konusu zirvenin ABD hükümet yetkililerinin sivil toplum liderleri ve yabancı liderler ile demokrasiyi savunmak için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu zirveye dahiliyet ya da davet, davetlilerin demokrasiye yaklaşımlarının onaylandığı anlamına gelmez. Ya da bu zirveye dahil edilmemiş olmak bir hoşnutsuzluk demek değildir." yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 5-11 yaş grubundaki 'riskli' çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanacak
İngiltere'de Omicron varyantının yayılmaya başladığı bildirildi
KKTC'de ilave Kovid-19 tedbirleri açıklandı
Yunanistan'da 5-11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısı uygulaması başlıyor
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Beyaz Saray, Ukrayna konusunda askeri müdahalenin ilk tercihleri olmadığını duyurdu

Beyaz Saray, Ukrayna konusunda askeri müdahalenin ilk tercihleri olmadığını duyurdu

Beyaz Saray: ABD Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

Biden, Putin'i 'Ukrayna'yı işgal etmenin sonuçları' konusunda uyaracak

ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez

ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez

Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD demokrasisini eleştiren rapor yayımladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD demokrasisini eleştiren rapor yayımladı