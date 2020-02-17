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Dünya

Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin idlib konusunda gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, İdlib konusundaki endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." bilgisi paylaşıldı.

Dildar Baykan   | 17.02.2020
Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin idlib konusunda gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti

Washington

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. 

Açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti." ifadesine yer verildi.

Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esed rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump ayrıca, Libya'da dış güçlerin müdahalesinin durumu daha da kötüye götüreceğini bir kez daha tekrarladı." ifadesi kullanıldı.

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