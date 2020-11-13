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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü: Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum." dedi.

Dildar Baykan   | 13.11.2020
Beyaz Saray Sözcüsü: Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak

Washington

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan başkanlık seçimlerinin ardından resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından Trump yönetiminin sonuçlara itirazı sürüyor. 

McEnany, Fox Business kanalında katıldığı bir programda, 20 Ocak'ta Biden için planlanan başkanlık yemin törenine Trump'ın katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum. Kendi yemin edeceği için orada olmak zorunda." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını vermişti.

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