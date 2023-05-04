Dolar
19.49
Euro
21.45
Altın
2,054.18
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,460.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta depremde hasar gören tarihi yapılardaki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Beyaz Saray, Kremlin saldırılarının arkasında ABD'nin olduğu iddiasını yalanladı

Beyaz Saray, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların arkasında Washington'ın olduğu iddialarını "gülünç" olarak nitelendirerek bu saldırılarda ABD'nin hiçbir dahlinin olmadığını bildirdi.

Tuğçenur Akgün  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Beyaz Saray, Kremlin saldırılarının arkasında ABD'nin olduğu iddiasını yalanladı

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, konuya ilişkin katıldığı farklı televizyon programlarında konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, İHA'larla yapılan saldırılar nedeniyle ABD'yi suçlayarak "bu tür kararların Kiev'de değil Washington'da alındığı" şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, Peskov'un "yalan söylediğini" ifade etti.

Kirby, "Açıkçası bu gülünç bir iddia. ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok." dedi ve saldırıların arkasında kimin olduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Liderlere yönelik saldırıları onaylamadıklarını belirten Kirby, Ukrayna'nın kendi toprakları dışında saldırılarını da desteklemediklerini söyledi.

Kirby, ABD'nin bu saldırıda herhangi bir dahlinin olmadığını vurgulayarak saldırıyla ilgili de "Hala ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz." dedi.

Ukrayna'ya kendisini savunurken veya yürüttüğü operasyonlarla ilgili herhangi bir şeyi dikte etmediklerini savunan Kirby, bu savaşta "saldırganın" Rusya olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya destek veren ülkelere sabotaj girişiminde bulunabileceğine ve NATO'nun kritik altyapı sistemlerine zarar verebileceğine ilişkin haberlerle ilgili Kirby, "Bizi bunun olacağına inandıracak özel bir istihbarat veya bilgiye sahip değilim. Ama meseleyi kesinlikle elimizden geldiğince izliyoruz." dedi.

Kirby ayrıca ABD Savunma Bakanlığından sızan Ukrayna ile ilgili belgeler konusunda Ukraynalı liderlerle görüştüklerini aktardı. Kirby, Ukrayna'nın ülke içinde saldırı operasyonları yürütürken ihtiyaç duyduğu hemen hemen her şeye sahip olduğunu ve ek yardımlarla bu ülkeye destek olduklarını belirtti.

Kremlin, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki konutuna gece İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Su Verimliliği Strateji Belgesi, su kaynaklarımızın korunmasında pusulamız olacak
TBMM Başkanı Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti
İstinaf, "Pınar Gültekin cinayeti" davasında gerekçeli kararı açıkladı
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor
Bakan Yanık: Türkiye, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti

TBMM Başkanı Şentop, KEİPA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde Ukrayna heyetinin eylemine müdahale etti

Beyaz Saray, Kremlin saldırılarının arkasında ABD'nin olduğu iddiasını yalanladı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

Rusya: Kremlin'e yapılan İHA saldırısının dünya toplumu tarafından kınanması gerekir

Rusya: Kremlin'e yapılan İHA saldırısının dünya toplumu tarafından kınanması gerekir
ABD, dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs aşısı Arexvy'nin kullanımını onayladı

ABD, dünyanın ilk Respiratuvar Sinsityal Virüs aşısı Arexvy'nin kullanımını onayladı
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde petrol rafinerisine İHA ile saldırı düzenlendi

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde petrol rafinerisine İHA ile saldırı düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet