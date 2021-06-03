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Dünya

Beyaz Saray, İsrail'de hükümet değişikliğinin ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'de koalisyon hükümeti kurulmasının ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini ve bu ülkenin "önemli bir stratejik ortak" olmaya devam edeceğini söyledi.

Dildar Baykan   | 03.06.2021
Beyaz Saray, İsrail'de hükümet değişikliğinin ABD-İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini vurguladı

Washington

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakiplerinin koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmaya varmasına Beyaz Saray'ın yorumunun ne olduğunu sordu.

Psaki, söz konusu hükümet değişikliğinin iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğine işaret ederek "Siyaset ve siyasi yapılanma konusundaki kararlar İsrail'in kendisine aittir. İsrail önemli bir stratejik ortak olmaya devam edecektir. Onlarla kalıcı bir güvenlik ilişkimiz var bu devam edecek." dedi.

Biden, ülkelerden siber saldırı suçlularına liman olmamalarını isteyecek

Öte yandan ABD'deki özel sektöre yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen siber saldırıları da değerlendiren Psaki, özel şirketlere siber güvenliklerini güçlendirme ve bilgisayar korsanlarına istedikleri fidyeleri vermeme çağrısında bulundu.

Psaki, siber saldırılar konusunun ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da yapılacak zirvede de gündeme geleceğini belirterek "Biden, sorumluluk sahibi ülkelere siber saldırı suçlularına liman olmamaları ve bu tarz yapılanmalara karşı kararlı adımlar atmaları çağrısında bulunacak." diye konuştu.



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