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Dünya

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 05.07.2022
Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor

Washington DC

Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, bugün bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi.

F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden Jean-Pierre, "F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok." dedi.

Biden'ın F-16 açıklamaları

Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısındaTürkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söylemişti.

Biden, toplantıda şunları kaydetmişti:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Kendisine söylediğim aralık ayında söylediğimle aynı. (Türkiye'ye) F-16 uçaklarını satmalıyız ve aynı zamanda uçakları modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil. Aralıktan beri tutumumu değiştirmediğimi kendilerine ifade ettim. Bir karşılık da olmadığını ve sadece satmamız gerektiğini söyledim. Bunu yapabilmek için ihtiyacım olan şey Kongre onayı. Bu onayı alacağımızı düşünüyorum."

Bugün ise ABD Temsilciler Meclisindeki bir grup Senatör, Biden'a gönderdikleri mektupta bu desteği eleştirmişti.


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