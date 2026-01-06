Dolar
Dünya

Beyaz Saray: ABD gözetiminde İsrail ile Suriye arasında "ortak iletişim mekanizması" kuruldu

Beyaz Saray, İsrail ile Suriye arasında gerilimin azaltılması ve ilişkilerin daha istikrarlı hale getirilmesi amacıyla ABD gözetiminde "ortak bir iletişim mekanizması" kurulduğunu açıkladı.

Hakan Çopur  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Beyaz Saray: ABD gözetiminde İsrail ile Suriye arasında "ortak iletişim mekanizması" kuruldu

Washington

Beyaz Saray, ABD, İsrail ve Suriye'nin ortak imza attığı mutabakata ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre İsrail ve Suriye'nin üst düzey yetkilileri, ABD'nin himayesinde Paris'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair konuları ele aldı.

Görüşmelerin ardından İsrail ile Suriye, "her iki ülke için kalıcı güvenlik ve istikrar düzenlemeleri sağlanması yönündeki çabalarını sürdürme taahhütlerini" yeniden teyit etti.

Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda iki ülke, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda ABD'nin gözetiminde acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için ortak bir iletişim mekanizması kurmaya karar vermişlerdir. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecektir."

Açıklamada, ABD'nin her iki ülkeye de olan desteğinin altı çizilerek, "Bu ortak bildiri, bu önemli toplantının ruhunu ve tarafların gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından kararlaştırılan Paris'teki görüşmelerde, İsrail tarafı müzakere heyetinde değişikliğe gitmişti.

Tel Aviv'i İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanı aynı zamanda sıradaki Mossad Direktörü Roman Gofman ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etmişti.

Suriye tarafınıysa Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame​​​​​​​ temsil etmişti.

ABD'den görüşmelere ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner katılmıştı.

