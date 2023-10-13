Berlin'deki okullarda Filistin'i sembolize eden kıyafet ve stickerler yasaklandı
Berlin Eyaleti Eğitim Bakanı Katharina Günther-Wünsch, okul barışına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle okullarda Filistin'i sembolize eden poşu (Filistin kefiyesi), diğer kıyafetler ve stickerlerin yasaklandığını bildirdi.
Berlin
Alman medyasındaki haberlere göre, Günther-Wünsch, okul idarelerine gönderdiği mektupta Filistin'i karakterize eden sembollerin yasaklandığını belirtti.
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Mektubunda İsrail-Filistin çatışmasının Berlin'deki okullarda barış içinde bir arada yaşamayı da etkilediğini ifade eden Katharina Günther-Wünsch, okul barışına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle söz konusu yasağın konulduğunu ifade etti.
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