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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin'deki okullarda Filistin'i sembolize eden kıyafet ve stickerler yasaklandı

Berlin Eyaleti Eğitim Bakanı Katharina Günther-Wünsch, okul barışına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle okullarda Filistin'i sembolize eden poşu (Filistin kefiyesi), diğer kıyafetler ve stickerlerin yasaklandığını bildirdi.

Cüneyt Karadağ  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Berlin'deki okullarda Filistin'i sembolize eden kıyafet ve stickerler yasaklandı

Berlin

Alman medyasındaki haberlere göre, Günther-Wünsch, okul idarelerine gönderdiği mektupta Filistin'i karakterize eden sembollerin yasaklandığını belirtti.

Mektubunda İsrail-Filistin çatışmasının Berlin'deki okullarda barış içinde bir arada yaşamayı da etkilediğini ifade eden Katharina Günther-Wünsch, okul barışına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle söz konusu yasağın konulduğunu ifade etti.


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