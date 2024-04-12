Berlin'de Filistin Kongresi'nin Alman hükümeti tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesi planlanan Filistin Kongresi'nin, Alman hükümeti tarafından engellenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Glasgow Üniversitesi Rektörü Ebu Sitte, kongre için gittiği ülkeye sokulmadığını ifade etti.
Berlin
Yahudilerin Sesi Derneğinden Wieland Hoban ve aktivist Karin de Rigo, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, 14 Nisan'a kadar sürecek bir kongre tertip edildiğini açıkladı.
Wieland Hoban, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda Almanya'nın da sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu yılın ocak ayında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika tarafından yapılan bir şikayet üzerine en ciddi soykırım suçunun işlendiğine hükmetti ve Gazze Şeridi'ndeki durumu göz önünde bulunduran BM İnsan Hakları Konseyi de uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlal edilmesini önlemek amacıyla İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu ancak Alman hükümeti bunun tam tersini yapıyor." dedi.
Hoban, tüm bu yaşananlar ışığında Berlin'de düzenleyecekleri kongreyle tüm dünyaya güçlü bir mesaj iletmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Kari de Rigo da İsrail'in Gazze'yi yok ettiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar 34 bin Filistinli öldürüldü. Katledilenlerin yüzde 70'i çocuk ve kadın. Uluslararası toplum olarak bu soykırıma sessiz kalamayız. Almanya'nın bu suça ortak olmasını kınıyoruz. Kongrede güçlü bir mesajla yapılan zulme karşı geldiğimizi bir kez daha dile getireceğiz." diye konuştu.
Kongreye, Yemenli gazeteci Tawakkol Karam, ABD'li insan hakları aktivisti Jody Williamsi, İspanyol milletvekili Ione Belarra ve Alman sol görüşlü bazı siyasetçilerin destek mesajı gönderdikleri ifade edildi.
Kongrenin Alman hükümeti tarafından engellenmeye çalışıldığı iddia edildi
Kongreyi organize edenlerin avukatı Nadija Samour ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin, toplanma özgürlüğü yasasından dolayı yasaklanamadığı ve bu yüzden polisin mümkün olan her türlü engellemeye başvurduğunu belirtti.
Kongrenin düzenleneceği salonun yangın koruma sistemi, işletme sahibinin ruhsatı, salonun hazır olmadığı gibi bahaneler öne sürüldüğünü kaydeden Samour, "Ayrıca şimdi de Gazze'de bir süre halkın sağlığı için Şifa Hastanesi'nde doktor olarak çalışan ana konuşmacı Gassan Ebu Sitte'nin havaalanında tutulduğunu duyduk, ülkeye girişinin engellendiği belirtiliyor. Bunun için hiçbir yasal temel ve sebep yok. Ebu Sitte, Glasgow Üniversitesi'nde dekan. Tehlikeli bir insan olduğunu ya da şiddeti teşvik eden bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi." ifadesini kullandı.
Ebu Sitte'nin ülkeye girmesi için acil başvuru yaptıklarını dile getiren Samour, burada kongrenin yapılmaması için bürokratik engeller getirilmek istediğini ve "en üstten baskı yapıldığını" ileri sürdü.
Avukat Samour, "(Bu baskı) Alman hükümetinden, Berlin eyalet hükümetinden, sivil toplumdan geliyor." dedi.
Berlin'de çok sayıda Filistinlinin yaşadığından ve Almanya'nın başkenti olduğu için kongrenin bu kentte düzenlendiğini aktaran Samour, "Kongrede ateşkes, (İsrail’e) silah sağlanmasının hemen durdurulması, sadece İsrail'in değil Gazze'deki suçlara katıldığı için Almanya'nın da hesap vermesi talep ediliyor." ifadesini kullandı.
Almanya, kongresi konuşmacısı Filistin asıllı İngiliz cerrah Ebu Sitte'yi ülkeye sokmadı
Öte yandan, İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün boyunca görev yapan Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı Rektörü, cerrah Gassan Ebu Sitte, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edildiğini belirtti.
Ebu Sitte, "Alman hükümeti benim ülkeye girmemi zorla engelledi. Uluslararası Adalet Divanının bir soykırım tanığının susturulması, Almanya'nın devam eden katliamdaki suç ortaklığını artırıyor." ifadesini kullandı.
Filistin Kongresi, polisin salonda yaptığı incemeler nedeniyle öngörüldüğü saatte başlamadı.
Salonun bulunduğu binanın önünde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve çok sayıda Filistin yanlısının toplandığı görüldü. Burada yapılan gösteride Filistin yanlısı sloganlar atıldı.
Bu arada en az bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.