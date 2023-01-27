Berlin İslam Federasyonu, Müslümanları seçimlerde oy kullanmaya teşvik için kampanya başlattı
Berlin
Almanya’da Berlin İslam Federasyonu (İF), 12 Şubat’ta yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde Müslümanların sandık başına gitmeleri için “Haydi Seçime! Oy Hakkını Kullan!” sloganıyla kampanya başlattı.
İF Başkanı Murat Gül, düzenlediği basın toplantısında, başkent Berlin’in en büyük ve en eski İslami çatı kuruluşu olan Berlin İslam Federasyonunun çatısı altında 17 cemiyetin yer aldığını belirterek bu yapısıyla Federasyon'un 50 binin üzerinde Müslüman seçmene ulaştığını söyledi.
Gül, Berlin’de 12 Şubat’ta yapılacak Eyalet Meclisi seçimlerinde "Haydi Seçime! Oy Hakkını Kullan!" kampanyasıyla Müslümanları oy kullanmaya çağırdıklarını ifade ederek kampanya kapsamında; İslam ve yabancı düşmanlığının arttığı, enflasyonun yükseldiği, sağlık ve eğitim alanlarındaki sorunların giderek büyüdüğü bir dönemde cemiyet üyelerine, davet ettikleri milletvekili adaylarıyla görüşme imkanı sağlayacaklarını kaydetti.
Seçim sisteminin karmaşık olmasından dolayı cemiyetlerde, vatandaşlara seçimde nasıl oy kullanacaklarına ilişkin bilgi de vereceklerini ifade eden Gül, ayrıca cuma hutbelerinde Müslümanlara oy kullanmaları çağrısında bulunacaklarını belirtti.
Gül, oy kullanmanın bir hak olduğunu vurgulayarak bu hakkın kullanılmasını istedi.
Almanya’da 26 Eylül 2021'de genel seçimlerin yanı sıra Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisi seçimleri de yapılmıştı.
Berlin Anayasa Mahkemesi 16 Kasım 2022’te verdiği kararla hatalar ve aksaklıklar sebebiyle Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisi seçimlerinin yenilenmesi gerektiğine hükmetmişti.