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Dünya

Belçika'da yolsuzluktan gözaltına alınan Yunan milletvekili Kaili, hakim karşısına çıktı

Avrupa Parlamentosunun (AP) eski başkan yardımcısı ve Yunan milletvekili Eva Kaili hakim karşısına çıkarken avukatları, Kaili'nin elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Selen Temizer   | 22.12.2022
Belçika'da yolsuzluktan gözaltına alınan Yunan milletvekili Kaili, hakim karşısına çıktı

Brüksel

Kaili'nin ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşma, Brüksel'deki Adalet Sarayı'nda TSİ 11.30 sularında başladı.

Basına kapalı görülen dava yaklaşık 2 saat sürdü.

Avrupa basınının yoğun ilgi gösterdiği duruşmanın sonunda Kaili'nin avukatları Michalis Dimitrakopoulos ve Andre Rizopoulos açıklama yaptı.

Avukatlar, mahkemeden Kaili'nin elektronik kelepçe takılarak tutuksuz yargılanmasını talep ettiklerini söyledi.

"Kızına gitmek istiyor. Niyeti kaçmak değil." ifadelerini kullanan Dimitrakopoulos, Kaili'nin soruşturmada mahkeme ile işbirliği yaptığını, rüşvet aldığı iddialarını ise tümüyle reddettiğini söyledi.

Mahkemenin, Kaili'nin tutukluluk halinin devam edip etmemesine gün içerisinde karar vermesi bekleniyor.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ile hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

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