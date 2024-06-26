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Dünya

Belçika'da bu yıl şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi

Belçika'da 29,5 santigrat derece ile yılın şimdiye kadarki en sıcak günü yaşandı.

Melike Pala  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Belçika'da bu yıl şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi

Ankara

Belçika'nın resmi ajansı Belga'ya konuşan Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (RMI) meteorolog David Dehenauw, ülkede yılın en sıcak gününün yaşandığını belirtti.

Hava sıcaklığı günün en sıcak saatinde başkent Brüksel'in Uccle Belediyesi'nde 29,5 santigrat derece ölçülürken, ülkenin diğer bölgelerinde de 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar kaydedildi.

Mayıs ayının 23 gününü yağışlı geçiren ülkede güneş ışığı sadece 140 saat görülmüştü.

Sıcaklığın bir ay içerisinde neredeyse 30 santigrat dereceye ulaşmasıyla bahar mevsimi normalleri yaşanmadan yaz mevsimine geçilmesi dikkati çekti.

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