Belarus Dışişleri Bakanı Makey hayatını kaybetti
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in hayatını kaybettiği bildirildi.
Minsk/Ankara
Belta haber ajansına göre, Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, bakanlık görevini sürdüren Makey'in ani bir şekilde öldüğünü duyurdu.
2008-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yapan 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Belaruslu mevkidaşı Makey için taziye mesajı
Deeply saddened by the news of Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei's passing away. He was a good man & a good friend.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 26, 2022
Extend my heartfelt condolences to his bereaved family & the people of Belarus.
May his soul rest in peace. pic.twitter.com/rWiHl6QxGw
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in ölümünün ardından taziye mesajı paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belaruslu mevkidaşı Makey'in vefat haberinden derin üzüntü duyduğunu ve mevkidaşının "iyi biri ve iyi bir arkadaş" olduğunu belirtti.
Makey'in ailesine ve Belarus halkına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Huzur içinde yatsın." ifadesine yer verdi.
Çavuşoğlu, taziye mesajında Belaruslu mevkidaşıyla yer aldığı bir fotoğrafı da paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.