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Dünya

Belarus Dışişleri Bakanı Makey hayatını kaybetti

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Ali Cura, Mehmet Şah Yılmaz   | 26.11.2022
Belarus Dışişleri Bakanı Makey hayatını kaybetti

Minsk/Ankara

Belta haber ajansına göre, Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, bakanlık görevini sürdüren Makey'in ani bir şekilde öldüğünü duyurdu.

2008-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yapan 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Belaruslu mevkidaşı Makey için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in ölümünün ardından taziye mesajı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belaruslu mevkidaşı Makey'in vefat haberinden derin üzüntü duyduğunu ve mevkidaşının "iyi biri ve iyi bir arkadaş" olduğunu belirtti.

Makey'in ailesine ve Belarus halkına başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, "Huzur içinde yatsın." ifadesine yer verdi.

Çavuşoğlu, taziye mesajında Belaruslu mevkidaşıyla yer aldığı bir fotoğrafı da paylaştı.

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