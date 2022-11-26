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Dünya

Pakistan'da İmran Han, partisinin eyalet meclislerinden istifa edeceğini açıkladı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, partisinin mevcut siyasi düzenin bir parçası olmayacağını ifade ederek "Tüm eyalet meclislerinden istifa etme ve bu yozlaşmış sistemden ayrılma kararı aldık." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 26.11.2022
Pakistan'da İmran Han, partisinin eyalet meclislerinden istifa edeceğini açıkladı

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre Han, 3 Kasım'da silahlı saldırıya uğramasının ardından ilk kez Ravalpindi'nin Rehmanabad bölgesinde binlerce destekçisine seslendi.

Kurşun geçirmez bir camın ardından konuşan Han, mevcut siyasi düzenin bir parçası olmayacaklarını dile getirerek "Tüm eyalet meclislerinden istifa etme ve bu yozlaşmış sistemden ayrılma kararı aldık." diye konuştu.

Han, İslamabad'a girebileceklerini ancak herhangi bir kaos veya yıkım yaşanmaması için başkente yürümekten vazgeçtiklerini açıklayarak kısa süre içerisinde eyalet başbakanları ve parti liderleriyle bir araya gelip istifaları ne zaman açıklayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

Erken seçim çağrısı

Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'i kendisini öldürmeye çalışmakla ilgili suçlamalarını sürdüren Han, bu kişilerin kendisini öldürmeyi tekrar deneyeceklerini ileri sürdü.

Han, hükümete yönelik erken seçim çağrısını yineleyerek ülkenin ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan ancak seçimle kurtulabileceğini kaydetti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri İmran Han, kurduğu ittifaklarla Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletleri ile Azad Cammu Keşmir ve Gilgit Baltistan bölgelerinde hükümette bulunuyor.

Başkent İslamabad'a giriş ve çıkışlar kapatıldı

Miting sebebiyle binlerce Han destekçisi, Ravalpindi'nin Rehmanabad bölgesine akın etti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı miting alanında zaman zaman emniyet güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı.

Miting sebebiyle İslamabad ile Ravalpindi arasındaki giriş çıkışlar konteynerler ile kapatıldı.

Başkente giriş çıkışların kapanması sebebiyle miting öncesi ve sonrasında çeşitli yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Han'ın saldırıya uğramasının ardından İslamabad'a doğru yürüyüşe ara verilmiş ve daha sonra yürüyüş 10 Kasım'da Vezirabad'dan yeniden başlamıştı.

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