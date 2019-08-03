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Kültür Sanat

Oyuncu Cengiz Sezici yaşamını yitirdi

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Salih Şeref   | 03.08.2019
Oyuncu Cengiz Sezici yaşamını yitirdi

İstanbul

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 69 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun ve sinemasının acı kaybı. Cengiz Sezici'yi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi ile tiyatrocu ve sanatçı dostları da Sezici'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Adana'da dünyaya gelen ve 1971 yılında tiyatroya başlayan Cengiz Sezici, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Kış Çiçeği" filmlerinin yanı sıra "Ayşecik" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi dizilerde rol almıştı.

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