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Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobilin çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Anıl Kuru, Havva Dereağzı  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Anıl Kuru/AA

Konya

Kent merkezi Yeni İstanbul Caddesi okullar bölgesi yakınında, yolun karşısından geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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