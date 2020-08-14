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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisini protesto edenleri 'sükunete' çağırdı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede cumhurbaşkanı seçilmesini protesto eden göstericilere "sokağa çıkmama" çağrısı yaparak "Başınızı iki elinizin arasına alarak sakinleşmeniz lazım." dedi

Ali Cura   | 14.08.2020
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, kendisini protesto edenleri 'sükunete' çağırdı

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçilmesini protesto edenlerden ricada bulundu. Sokaklara gösteri yapmak için çıkmama çağrısı yapan Lukaşenko, "Sizi ve çocuklarımızı yem olarak kullandıklarını anlayın." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Polonya, Hollanda, Ukrayna'dan ve Rusya’daki muhalif örgütlerden Belarus’a gelenler olduğunu ve ülkesine karşı saldırganlığın başladığını savunarak şunları söyledi:

"Böyle bir durumda ne yapabilirim? Minsk alt üst oluncaya kadar oturup beklememi mi istiyorsunuz? Bu şekilde durumu istikrara kavuşturamayız. Bu yüzden durmanız, başınızı iki elinizin arasına alarak sakinleşmeniz lazım. Düzeni yeniden sağlamamıza ve ülkeye dışardan gelenlerle ilgilenmemize izin vermeniz lazım."

Protestolar

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan bugün yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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