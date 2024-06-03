Dolar
32.20
Euro
35.08
Altın
2,349.54
ETH/USDT
3,775.80
BTC/USDT
69,142.00
BIST 100
10,556.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi nedeniyle 10 bin aile mahsur kaldı

Bangladeş'in Sylhet kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 bin aile evlerinde mahsur kaldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi nedeniyle 10 bin aile mahsur kaldı

Ankara

Dhaka Tribune'ün haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu Sylhet kentinden geçen Surma Nehri'nde su seviyesinin tehlike oluşturacak seviyelere ulaşması ve kentteki kanalların sular altında kalması nedeniyle alçak bölgelerde sel meydana geldi.

Kentin 28 bölgesi sular altında kalırken, 10 bin aile de evlerinde mahsur kaldı.

Sylhet'in en büyük hastanesi MAG Osmani Tıp Fakültesi Hastanesinin sular altında kalması nedeniyle sağlık hizmetleri sekteye uğradı.

Şehir Yönetimi, selden etkilenenler için kentte çok sayıda sığınak hazırlandığını ve mağdurlara kuru gıda ve temiz su ulaştırıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta mutlak surette iki devletli çözüm olmalı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alacak
Edirne'deki sınır kapılarında "gurbetçi sezonu" için tedbirler artırıldı
İçişleri Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında etik eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

Benzer haberler

Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi nedeniyle 10 bin aile mahsur kaldı

Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi nedeniyle 10 bin aile mahsur kaldı

Almanya'da sel nedeniyle bir Türk yaşamını yitirdi

Audi, Almanya'nın güneyindeki sel nedeniyle bazı vardiyaları iptal etti

Bangladeşli fotoğrafçı, Filistin'e destek için Londra'da aldığı fahri doktorasını geri verdi

Bangladeşli fotoğrafçı, Filistin'e destek için Londra'da aldığı fahri doktorasını geri verdi
Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi

Kayseri'de etkili olan sel bazı ev ile ahırlara zarar verdi
Kenya’daki sellerde 52 kişi kayboldu

Kenya’daki sellerde 52 kişi kayboldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet