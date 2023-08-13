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Dünya

Bangladeş'te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 398'e çıktı

Bangladeş'te son 24 saatte 11 kişi daha dang hummasından yaşamını yitirirken, ülkede bu hastalıktan ölenlerin sayısı 398'e yükseldi.

Dilara Karataş  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Bangladeş'te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 398'e çıktı

Ankara

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, bu hastalıktan yalnızca bir günde 2 bin 905 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bunun "bir gün içinde hastaneye kaldırılanların sayısında rekor olduğu" ifade edilen açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha dang hummasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bangladeş'te bu yıl dang hummasından 398 kişinin öldüğü kaydedildi.

Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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