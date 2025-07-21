Bangladeş'te askeri eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 20 kişi öldü
Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.
Ankara
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.
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İtfaiye yetkilileri, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğü kazada arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.
Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarıldı.
Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, taziyede bulundu.
Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.