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Dünya

Bangladeş'te askeri eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 20 kişi öldü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı.

Aynur Şeyma Asan  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Bangladeş'te askeri eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 20 kişi öldü

Ankara

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü. 

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İtfaiye yetkilileri, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğü kazada arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti. 

21.07.2025

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı kaydedildi. 

Açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarıldı.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etti. 

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