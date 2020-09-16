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Dünya

Bahreyn STK'ları: İsrail'le normalleşme Bahreyn halkınının iradesini temsil etmiyor

Bahreyn'de STK ve siyasi oluşumlar İsrail'le normalleşmenin Bahreyn halkının iradesini temsil etmediğini ve barışı temin etmeyeceğini açıkladı.

Alaa Mohamed Aboueleinin Aly,Muhammed Semiz   | 16.09.2020
Bahreyn STK'ları: İsrail'le normalleşme Bahreyn halkınının iradesini temsil etmiyor

Bahreyn

Bahreyn'de 17 sivil toplum kuruluşu ve siyasal oluşum İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepki göstererek ortak bildiri yayınladı.

İsrail-Bahreyn normalleşmesinin Bahreyn halkınının iradesini temsil etmediği ve barışı temin etmeyeceği kaydedilen bildiride, "Bahreyn halkının adil Filistin davasına ve siyonist yapıyla normalleşmeyi suç olarak kabul eden Bahreyn anayasasına bağlılığımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, daha önce siyonist yapıyla bazı ülkelerin normalleşme yoluna gittiğini ancak normalleşmenin her şeklinin barışı temin etmediği ve Filistinlilerin haklarını geri vermediği aksine siyonist düşmanın suçlarını artırmasına teşvik ettiği vurgulandı.

İsrail-Bahreyn normalleşmesi ilanı haberinin Bahreyn halkı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi örgütlerinde müthiş bir kızgınlık ve şok etkisi yarattığı aktarılan bildiride, İsrail'le normalleşmeyi Bahreyn halkının reddettiği aktarıldı.

Bildiride, normalleşmenin Bahreyn halkının iradesini temsil etmediğinin yanı sıra Bahreyn anayasasının ilk maddesindeki "halk yönetimin kaynağıdır" ifadesine ve siyonist düşmanla normalleşmeyi suç sayan 1963 yılı 5 numaralı kanun maddelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Bahreyn'de söz konusu bildiriye imza atan siyasi oluşum ve STK'lardan bazıları ise şu şekilde: Ulusal Demokratik İttihatçılar Birliği, İlerici Forum, Milli Demokratik Birliği, Ulusal Anayasa Birliği, Arap İslam Merkezi, Bahreyn İşçileri Sendikası Genel Federasyonu, Bahreyn Barolar Birliği, Bahreyn Gençlik Derneği, Bahreyn Kadınlar Birliği, Hamad Kenti Kadınlar Derneği, Demokratik Halk Birliği, Bahreyn Siyonist Düşmanla Normalleşmeyle Mücadele Derneği.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

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