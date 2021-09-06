Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,828.46
ETH/USDT
3,948.10
BTC/USDT
51,594.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife "Türkiye ile ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu ve iş birliğinin geliştiğini" söyledi.

Said İbicioğlu   | 06.09.2021
Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor

Al Manamah

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Al Halife, Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl'ı kabul etti.

Al Halife ile büyükelçi Çakıl, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki iyi ve yakın ilişkilerin seyrini gözden geçirdi.

Görüşmede, Al Halife, ilişkilerin ulaştığı ileri düzey ve tüm alanlardaki iş birliğinin gelişmesine dikkati çekti.

Bahreyn Kralı, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine verdiği önemden dolayı Büyükelçi Çakıl'a teşekkür etti.

Büyükelçi Çakıl da Bahreyn Kralı Al Halife'nin tüm alanlardaki seçkin ilişkilere gösterdiği özenden dolayı teşekkür ve takdirlerini sundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den yolculara PCR testi hatırlatması
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' illere gönderildi
Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor

Bahreyn Kralı: Türkiye ile ilişkiler ileri düzeyde ve iş birliği gelişiyor

Bahreyn’in normalleşme sonrası İsrail'e atadığı ilk büyükelçi, görevine başlamak üzere Tel Aviv’e geldi