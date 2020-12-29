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Dünya

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk şirketlerine Bağdat’ta yatırım yapmaları çağrısında bulundu

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ala Maan, "Bağdat’ın gelişmesi ve kalkınmasında herkesin rolü olsun istiyoruz. Türkiye’nin bu alandaki deneyimleri ilham vericidir. Kalkınma alanındaki tüm tecrübelerinden yaralanmak istiyoruz" dedi.

Haydar Karaalp   | 29.12.2020
Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk şirketlerine Bağdat’ta yatırım yapmaları çağrısında bulundu

Bağdat

Irak’ın başkenti Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ala Maan, başkentin kalkınması alanında Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade ederek, Türk şirketlerinin Bağdat’ta yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Bağdat’ta AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Maan, “Bağdat’ın gelişmesi ve kalkınmasında herkesin rolü olsun istiyoruz. Türkiye’nin bu alandaki deneyimleri ilham vericidir. Kalkınma alanındaki tüm tecrübelerinden yaralanmak istiyoruz.” dedi.

Türk şirketlerini Bağdat'a yatırım yapmaya davet eden Maan, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin Türkiye ziyaretine değinerek, şunları kaydetti:

“Başbakan Kazımi’nin Türkiye ziyaretinin büyük ve önemli katkı ve etkileri oldu. Türkiye, aziz ve komşu ülkemizdir. Türkiye ile Bağdat’ın gelişimi alanında da iş birliğini geliştirmek istiyoruz.”

2003 ABD işgali sonrası Bağdat’ta belediyecilik alanında hizmet yapılmaması dikkati çekiyor. Başkentte tahrip olan tünel, köprü ve yollarda 18 yıldır herhangi bir onarım yapılmamış olması tepkilere yol açıyor.

Bağdat’ta yerel belediyelerin 2003 sonrası yaptıkları projelerin büyük bölümü yolsuzluk tartışmalarına konu oluyor.

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