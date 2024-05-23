BAE'den, Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer'e "Mükemmeliyet Ödülü" verildi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer'e ilişkilerin geliştirilmesindeki çabaları ve sergilediği işbirliği nedeniyle "Mükemmeliyet Ödülü" verildi.
Ankara, Abu Dabi
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan'ın himayesinde ilki 2014'te verilen, BAE’ye akredite misyon şeflerine, ilişkilerin geliştirilmesindeki çabaları ve sergiledikleri işbirliği nedeniyle takdim edilen “Mükemmeliyet Ödülleri”nin beşincisi dün BAE Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.
BAE Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Rim bin İbrahim el-Haşimi, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan bin Mübarek Al Nahyan, Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Nura el-Kabi ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar'ın da hazır bulunduğu törende, 9 bakanlık ve 7 bakanlık çalışanı ile aralarında Tunçer'in yer aldığı BAE'de mukim Azerbaycan, İtalya, Ürdün, Yemen, Uruguay, Özbekistan, İrlanda ve Hindistan'ın Abu Dabi Büyükelçileri ile ABD, Çin, Hindistan, Vietnam ve Güney Afrika'nın da Başkonsoloslarına ödülleri, Al Nahyan tarafından takdim edildi.
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, X sosyal medya platformu, ödüle ilişkin paylaşımda bulundu.
As one of the recipients of the 5th Minister of Foreign Affairs Excellence Award given by H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, in the category of foreign missions accredited to the UAE, I felt happy and proud together with my colleagues at the Embassy. pic.twitter.com/ic06mzGqWK— Türkiye in the UAE (@TC_AbuDabiBE) May 22, 2024
Paylaşımda, Büyükelçi Tunçer'in aldığı ödülden mutluluk ve gurur duyduğu belirtilerek, "Mükemmeliyet Ödülü, hizmet etmekten onur duyduğumuz Türkiye ile BAE arasındaki 'Mükemmel İlişkileri' temsil etmektedir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.